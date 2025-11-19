İstanbul 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 13,9°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 19,2°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 4,8 km/saat olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu 07:55'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:42 olarak belirlendi.

20 Kasım Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. 21 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü ise yüksek bulutlar arasından güneş görülecek. Sıcaklıklar yine 15°C ile 22°C olacak.

Bu dönemde hava genellikle kapalı ve bulutlu olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar ortaya çıkabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetleri seçmek de faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumuna neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ancak yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. İstanbul'da hava koşulları önümüzdeki günlerde genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Açık hava etkinlikleri planda olanlar için yine zorluklar yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Planlar, hava koşullarına göre ayarlanmalıdır.