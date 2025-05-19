İstanbul 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 22°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 20 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 21°C ile 14°C arasında değişecek. 21 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 21°C ile 15°C arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 22°C ile 15°C arasında değişecek. Hava koşullarının açık olması, önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacağını gösteriyor.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlarken, güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Rüzgarın hızına dikkat edin. Açık alanlarda dengede kalmak için gerekli önlemleri almanızda fayda var. Bu şekilde, önümüzdeki günlerin tadını güvenli ve keyifli bir şekilde çıkarabilirsiniz.