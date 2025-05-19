HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 19 Mayıs Pazartesi hava durumu güneşli ve ılıman olacak.

İstanbul 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 22°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 20 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 21°C ile 14°C arasında değişecek. 21 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 21°C ile 15°C arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 22°C ile 15°C arasında değişecek. Hava koşullarının açık olması, önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacağını gösteriyor.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlarken, güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Rüzgarın hızına dikkat edin. Açık alanlarda dengede kalmak için gerekli önlemleri almanızda fayda var. Bu şekilde, önümüzdeki günlerin tadını güvenli ve keyifli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.