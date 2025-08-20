İstanbul 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece ise 20°C olması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 23°C civarında olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 22°C olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak yüksek sıcaklıklar ve nem, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanılmalı ve şapka takılmalıdır. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.