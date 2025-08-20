HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

İstanbul 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

İstanbul'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece ise 20°C olması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 23°C civarında olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 22°C olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak yüksek sıcaklıklar ve nem, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanılmalı ve şapka takılmalıdır. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıFerrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandıElazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.