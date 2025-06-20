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İstanbul 20 Haziran Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

İstanbul 20 Haziran Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 28°C, 22 Haziran Pazar günü ise 26°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, İstanbul'da yazın keyfini çıkarabileceğimiz günlerin bizi beklediğini gösteriyor.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıkların olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak iç mekanlarda serinliği sağlamaya yardımcı olur.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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