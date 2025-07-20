İstanbul 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da, 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C olması beklenmektedir. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığı artıracaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarına düşecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km ile 17 km arasında esecektir. Nem oranı sabah %68, gündüz %37, akşam %41 ve gece %63 olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C olması öngörülmektedir. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 36°C seviyesine ulaşacaktır. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C ile 36°C arasında değişecektir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24°C civarına düşmesi beklenmektedir. Rüzgar doğu yönünden saatte 22 km ile 23 km arasında esecektir. Nem oranı gün boyunca %67 ile %69 arasında değişecektir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Sıcak saatlerde serin ortamlarda kalmak ve bol su tüketmek önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak da faydalı olacaktır. Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturur. Bu grupların dikkatli olması gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecektir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmak, serin ortamlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturduğundan, bu grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.