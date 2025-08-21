İstanbul 21 Ağustos Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece ise 23°C olması bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 22°C olacak. 24 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve nem, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Bu nedenle, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, nefes alabilen giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, sağlığınızı korur ve yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.