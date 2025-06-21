HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7,8 km hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak.

22 Haziran Pazar günü sıcaklık gündüz 25°C, gece ise 19°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 23 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 26°C, gece 19°C olacak. Hava yine güneşli olacak. 24 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 25°C, gece 20°C olacak. Bu gün hava çok bulutlu olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 24-26°C arasında değişecek. Genellikle açık hava koşulları hakim olacak. 24 Haziran Salı günü hava çok bulutlu olduğu için açık hava etkinliği planlayanlar bu durumu dikkate almalıdır.

Sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinlenmek önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden de kaçınılması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İsrail haydutluk yapıyor, Netanyahu çetesi diplomasi istemiyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İsrail haydutluk yapıyor, Netanyahu çetesi diplomasi istemiyor’
Bakan Fidan net konuştu: Bölgede İsrail sorunu varBakan Fidan net konuştu: Bölgede İsrail sorunu var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yine aynı manzara! Kimi ağladı, kiminin rahatlığı şaşırttı

Yine aynı manzara! Kimi ağladı, kiminin rahatlığı şaşırttı

YKS'ye geç kalan aday isyan etti

YKS'ye geç kalan aday isyan etti

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.