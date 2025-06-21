İstanbul 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7,8 km hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak.

22 Haziran Pazar günü sıcaklık gündüz 25°C, gece ise 19°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 23 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 26°C, gece 19°C olacak. Hava yine güneşli olacak. 24 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 25°C, gece 20°C olacak. Bu gün hava çok bulutlu olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 24-26°C arasında değişecek. Genellikle açık hava koşulları hakim olacak. 24 Haziran Salı günü hava çok bulutlu olduğu için açık hava etkinliği planlayanlar bu durumu dikkate almalıdır.

Sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinlenmek önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden de kaçınılması önemlidir.