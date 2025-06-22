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İstanbul 22 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve nemli olacak.

İstanbul 22 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Yaz mevsiminin tipik özellikleriyle karşılaşılacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C'ye düşecek. Yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığı artırabilir.

23-25 Haziran tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 28-30°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 19-21°C olacak. Nem oranı, akşam ve gece saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Bu dönemde vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak da önerilir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havaların etkisiyle trafik yoğunluğu artabilir. Toplu taşıma araçlarını tercih etmek veya yürüyerek gitmek, hem sağlık hem de çevre açısından uygun bir seçim olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları devam edecek. Bu nedenle vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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