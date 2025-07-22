İstanbul 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C ile 36°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 24°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 22 km ile 23 km arasında esecek. Nem oranı ise %67 ile %69 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 24°C olacak. 24 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 23°C olarak tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 24°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlıklı olacaktır. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak önem arz ediyor. Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk taşıdığından, bu grupların dikkatli olması gerekmektedir.

Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın artmasına yol açabilir. Bu nedenle bol su tüketmek ve vücudu serin tutmak önemlidir. Kronik hastalığı olan kişiler ile yaşlıların, 11.00-16.00 saatleri arasında açık havada bulunmamaları önerilmektedir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.