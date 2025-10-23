HABER

İstanbul 23 Ekim Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Ekim 2025 tarihi bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava ile başlayacak. Sabah saatlerinde devam eden bu hava, öğlen kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 21°C arasında değişecek. 24 Ekim'de hava sıcaklığı 19°C ile 22°C arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 20 km/saat olarak tahmin ediliyor. Değişen hava koşullarına karşı uygun giyinmek ve şemsiye almak önemli hale gelecek. İşte detaylar...

Sedef Karatay

İstanbul'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde bu durum devam edecek. Öğle saatlerinde ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 21°C arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

24 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklığı 19°C ile 22°C arasında kalacak. Nem oranı %71 seviyesinde bulunacak. Rüzgarın hızı ise 20 km/saat civarında tahmin ediliyor. 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sıcaklıklar 20°C ile 23°C arasında olacak. Nem oranı %74 seviyesine yükselecek. Rüzgar hızı 25 km/saat olacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek iyi bir fikir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Hava sıcaklıkları düştüğünde uygun giyinmek önemlidir. Üşümemek için dikkat etmeniz gerekir.

hava durumu İstanbul
