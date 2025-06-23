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İstanbul 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak.

İstanbul 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında, akşam ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %75, gündüz %45, akşam %68 ve gece %94 olarak öngörülüyor.

24 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 23°C civarında, 25 Haziran Çarşamba günü 26°C civarında, 26 Haziran Perşembe günü ise 25°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hava kirliliği seviyeleri artabilir. Özellikle solunum rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esecek, bu da hava kalitesini olumsuz etkilemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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