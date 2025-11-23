İstanbul 23 Kasım Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava hafif çiseleyen yağmurlarla bulutlu olacak. Gün içinde en düşük sıcaklık 12°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %78 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 4.5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02 olacaktır. Gün batımı ise 17:40 olarak hesaplandı.

24 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da orta şiddetli çiseleyen yağmurlar olacak. Sıcaklıklar 5.5°C ile 16°C arasında değişecek. Salı günü hava kapalı, bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 7.4°C ile 13.8°C arasında seyredecek. Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 10.6°C ile 13.8°C arasında olacak. Perşembe günü de hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7.5°C ile 12.8°C arasında değişecek. Cuma günü hafif çiseleyen yağmurlar sürecek. Sıcaklıklar 6.7°C ile 12°C arasında olacak. Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9.1°C ile 16.6°C arasında seyredecek. Pazar günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7.5°C ile 15.4°C arasında olacak.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek de ıslanmaktan korunmak açısından gereklidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun planlar yaparak olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi en aza indirebilirsiniz.