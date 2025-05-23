İstanbul 23 Mayıs Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yaz mevsiminin yaklaşmakta olduğu anlaşılıyor.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 24 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının 28°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 25 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde güneşten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirirken, şapka takmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek de önemlidir. Bu, vücudu nemli tutar ve aşırı sıcaklardan korur.

Sıcak hava koşulları yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı düzenlemenize yardımcı olur. Bu şekilde olası sürprizlerden kaçınabilirsiniz.