İstanbul 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 25 Ekim 2025'te hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19°C, gece ise 14°C olacak. Yağışlar öğle saatlerine doğru etkisini kaybedecek. 26 Ekim Pazar günü güneşli havanın yanı sıra sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Ancak 27 Ekim Pazartesi sağanak yağışlar başlayacak. Bu günlerde su birikintileri ve olası sel riskine dikkat edilmeli. Sürücüler, dikkatli seyretmeli ve hızlarını azaltmalıdır.

Sedef Karatay

İstanbul'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Aralıklı güneş ışınları da görülecek. Sıcaklıklar gündüz 19°C civarında, gece ise 14°C olacak. Öğle saatlerine doğru yağışlar etkisini kaybedecek. Hava koşulları daha sakin hale gelecek.

Hafta sonu boyunca 26 Ekim Pazar günü İstanbul'da daha fazla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıkların 22°C seviyelerine ulaşması tahmin ediliyor. Ancak 27 Ekim Pazartesi günü sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar da düşecek. Bu yağışların 29 Ekim Çarşamba gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat edilmelidir. Olası sel riskine karşı önlemler alınmalıdır. Sürücüler, yağışlı havalarda yol koşullarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurmalıdır. Hızlarını azaltmaları ve dikkatli seyretmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olunmalı, gerekli önlemler alınmalıdır. Bu, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

