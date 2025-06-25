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İstanbul 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

İstanbul 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 26 Haziran Perşembe günü 35°C'ye ulaşan yüksek sıcaklıklarla devam edecek. 27 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 35°C civarında kalacak. 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 30°C'ye düşecek. 29 Haziran Pazar günü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise yağmur ve çisentiyle hava sıcaklığı 28°C civarında olacak.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıkların etkisiyle güneş ışınlarından korunmak önem taşıyor. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih etmek, vücudun sıcak havaya uyum sağlamasına destek olur. Sıcaklıkların düşeceği 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar günleri, yağışların etkisiyle hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, planladığınız açık hava etkinliklerini bu tarihlerde gözden geçirmeniz ve uygun önlemler almanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle yağışlı günlerde, yolculuklarınızı planlarken ekstra zaman ayırmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve günlük yaşamınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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