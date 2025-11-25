İstanbul 25 Kasım Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 16°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 10°C ile 16°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %58. Rüzgar hızı ise 10.5 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:03. Gün batımı saati ise 17:38 olarak öngörülüyor.

26 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü yüksek bulutlar arasından güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hava bulutlu. Sıcaklıklar 11°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabaha ve akşam saatlerine dikkat edilmelidir. Sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah işe veya okula giderken mont veya ceket giymek faydalı olacaktır. Gün içinde hava ılıman olur. Kat kat giyinmek pratik bir seçenek sunar. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek mümkündür. Nem oranının %58 civarında olması, havayı biraz daha nemli hissettirebilir. Nemden etkilenebilecek saç ve cilt tipleri için nemlendirici kullanmak iyi bir fikirdir. Rüzgar hızı 10.5 km/h. Bu, hafif bir rüzgar anlamına gelir. Şemsiye veya rüzgar geçirmeyen mont kullanma gereği olmayabilir. Ancak rüzgarın yönü ve hızı gün içinde değişebilir. Hava durumunu güncel olarak takip etmekte fayda vardır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılımandır. Kısmen güneşli günler sizleri bekliyor. Sabah ve akşam saatlerinde daha düşük sıcaklıklar olabiliyor. Uygun giyim tercihleriyle bu dönemi rahatlıkla geçirebilirsiniz.