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İstanbul 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 34°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

İstanbul 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 34°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 30°C seviyelerinde kalacak. Gece sıcaklıklarının 26°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 26 Temmuz Cumartesi günü en düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık ise 35°C olacak. 27 Temmuz Pazar günü en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 36°C seviyelerinde olacak. 28 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 24°C ile 34°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmanın olumsuz etkilerini artırabilir. Özellikle 12.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıda uzun süre kalınmaması önerilir. Gölgeli ve serin alanlarda vakit geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette eseceği belirtiliyor. Bu nedenle, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgar etkisiyle deniz kenarlarında dikkatli olunmalı ve can yeleği kullanılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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