İstanbul 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati 17:38'dir.

27 Kasım Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü yüksek bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. O gün sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağmurların görülmesi muhtemel. Sıcaklık 9°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. O günde sıcaklık 8°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında bazı değişiklikler olacaktır. 29 Kasım Cumartesi günü beklenen sağanak yağmurlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir giysi almak da faydalı olabilir. Sıcaklığın 29 Kasım'da 9°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle soğuk havaya karşı uygun giyinmek önemlidir. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacağı için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

İstanbul'da hava koşullarındaki değişiklikleri dikkate almak önemlidir. Hava durumunu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak gereklidir. Planlarınızı yaparken bu faktörleri değerlendirmelisiniz. Böylece konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.