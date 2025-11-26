HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26-30 Kasım tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Kasım'da sıcaklık 13°C ile 20°C arasında olurken, 27 Kasım kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 29 Kasım'da kısa süreli sağanak yağmurlar görülebilir. Hava sıcaklığı 9°C'ye kadar düşeceği için soğuk havaya uygun giyinmek önemlidir. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Günlük planınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız.

İstanbul 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati 17:38'dir.

27 Kasım Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü yüksek bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. O gün sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağmurların görülmesi muhtemel. Sıcaklık 9°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. O günde sıcaklık 8°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında bazı değişiklikler olacaktır. 29 Kasım Cumartesi günü beklenen sağanak yağmurlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir giysi almak da faydalı olabilir. Sıcaklığın 29 Kasım'da 9°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle soğuk havaya karşı uygun giyinmek önemlidir. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacağı için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

İstanbul'da hava koşullarındaki değişiklikleri dikkate almak önemlidir. Hava durumunu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak gereklidir. Planlarınızı yaparken bu faktörleri değerlendirmelisiniz. Böylece konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdiChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdi
Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapisDünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.