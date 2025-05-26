İstanbul 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında tahmin ediliyor. Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarına göre, hava koşulları mevsim normallerine yakın seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. 27 Mayıs Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. 29 Mayıs Perşembe günü de güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 16°C olacaktır.

Hava koşullarının stabil hale gelmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ancak 26 Mayıs’taki sağanaklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu nedenle, 26 Mayıs günü dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava koşulları daha elverişli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurabilirsiniz.

Genel olarak İstanbul'da önümüzdeki günlerde daha stabil ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.