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İstanbul 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü, yazın tipik hava koşulları bekleniyor.

İstanbul 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü, yazın tipik hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarındadır. Öğle saatlerinde sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Düşük nem oranı, hava sıcaklığının daha kuru hissedilmesine yol açacak. Rüzgarlar sabah saatlerinde etkisini artıracak. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 25–27 km/s'ye ulaşacak. Bu rüzgarlar, serinletici bir etki yaparak sıcak havayı hafifletebilir.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklığının 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıklar 33°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalacakların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Günlük aktivitelerinizi sabah veya akşam serinliğinde planlamak, aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye katkı sağlar. Rüzgarların serinletici etkisinden faydalanmak için, rüzgarın daha yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmak faydalı olabilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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