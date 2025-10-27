HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 13°C ila 25°C arasında değişecekken, yüksek nem oranı dikkatleri çekiyor. Rüzgar hızı 8.5 km/s civarında tahmin ediliyor. Ardından 28 Ekim Salı günü sakin hava koşulları görülecek. Gün doğumu saatleri 07:30 iken, gün batımı 18:07 olarak belirlenmiştir. İstanbul'da hava şartlarına yönelik önlemler almak oldukça önemli.

İstanbul 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 8.5 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07 olarak belirlenmiştir.

28 Ekim Salı günü, hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Sağanak yağışların yer yer görülmesi muhtemel. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında olacak. Nem oranı düşecek. Rüzgar hızı yine 8.5 km/s civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

29 Ekim Çarşamba günü, hava koşullarının iyileşmesi öngörülüyor. Parlak güneş ışığı altında sıcaklık 11°C ile 18°C arasında olacaktır. Nem oranı daha da düşecek. Rüzgar hızı 8.5 km/s civarında devam edecek. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

30 Ekim Perşembe günü, güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında tahmin ediliyor. Nem oranı düşük olacak. Rüzgarın hızı yine 8.5 km/s civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

31 Ekim Cuma günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında öngörülüyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı yine 8.5 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

27 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Özellikle trafikte ve açık hava etkinliklerinde dikkatli olmak önemlidir. Sürücülerin yavaş gitmeleri ve su birikintilerinden kaçınmaları gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, uygun kıyafetler giymelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle bol su içmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını koruyacaktır. Güneşli günlerde UV ışınlarından korunmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sonraki günlerde hava koşullarının düzelmesi öngörülmektedir. Hava şartlarına uygun önlemler almak, güvenlik ve sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldiDairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi
Mersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldiMersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.