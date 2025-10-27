İstanbul 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 8.5 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07 olarak belirlenmiştir.

28 Ekim Salı günü, hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Sağanak yağışların yer yer görülmesi muhtemel. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında olacak. Nem oranı düşecek. Rüzgar hızı yine 8.5 km/s civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

29 Ekim Çarşamba günü, hava koşullarının iyileşmesi öngörülüyor. Parlak güneş ışığı altında sıcaklık 11°C ile 18°C arasında olacaktır. Nem oranı daha da düşecek. Rüzgar hızı 8.5 km/s civarında devam edecek. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

30 Ekim Perşembe günü, güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında tahmin ediliyor. Nem oranı düşük olacak. Rüzgarın hızı yine 8.5 km/s civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

31 Ekim Cuma günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında öngörülüyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı yine 8.5 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 18:07'dir.

27 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Özellikle trafikte ve açık hava etkinliklerinde dikkatli olmak önemlidir. Sürücülerin yavaş gitmeleri ve su birikintilerinden kaçınmaları gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, uygun kıyafetler giymelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle bol su içmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını koruyacaktır. Güneşli günlerde UV ışınlarından korunmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

