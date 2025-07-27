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İstanbul 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

İstanbul 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 33°C'ye yükselebilir. Gündüz saatlerinde nem oranı %37 civarında olacak. Bu durum, sıcaklığın daha kuru hissettirecek. Rüzgarlar, kuzeydoğu yönünden saatte 25 km hızla esecek. Akşam saatlerine doğru rüzgar hafifleyerek serinlik sağlayacak.

28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 36°C'ye çıkması öngörülüyor. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 34°C, 30 Temmuz Çarşamba günü ise 29°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalıdır. Güneşin dik geldiği saatlerde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Susuz kalmamak için dikkat edilmeli, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Akşam saatlerinde serinlemek için hafif bir giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları gerekir. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakılmalıdır. Evde kalınan zamanlarda serin ortamlarda bulunmak ve gereksiz ısı üretmeyen cihazları kullanmaktan kaçınmak iç mekan sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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