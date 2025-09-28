HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 28 Eylül Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, orta şiddetli çiseleyen yağmurların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklık 14.4°C ile 17.3°C arasında değişecek.

İstanbul 28 Eylül Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %84 seviyesinde, rüzgar hızı ise saatte 26 km olacak. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati 18:50'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurların devam etmesi bekleniyor. 30 Eylül Salı günü ise hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 29 Eylül'de 13.3°C ile 18.7°C arasında, 30 Eylül'de ise 11.9°C ile 20.9°C arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan koruyacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve trafik kurallarına uyulmalıdır. Kapalı ve bulutlu günlerde açık hava etkinlikleri planlamak ruh halini iyileştirebilir.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmeden planlarınızı yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.