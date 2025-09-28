İstanbul 28 Eylül Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %84 seviyesinde, rüzgar hızı ise saatte 26 km olacak. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati 18:50'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurların devam etmesi bekleniyor. 30 Eylül Salı günü ise hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 29 Eylül'de 13.3°C ile 18.7°C arasında, 30 Eylül'de ise 11.9°C ile 20.9°C arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan koruyacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve trafik kurallarına uyulmalıdır. Kapalı ve bulutlu günlerde açık hava etkinlikleri planlamak ruh halini iyileştirebilir.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmeden planlarınızı yapabilirsiniz.