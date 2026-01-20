HABER

Trump, Macron'u şarap ve şampanyalarla tehdit etti: Fransa'yı ayağa kaldıracak sözler

Donald Trump son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği gözdağıyla dünya gündemine oturdu. Trump'a, Macron'un Gazze Barış Kurulu'na katılmayacağını söylediği hatırlatılınca ABD Başkanı, "Onun şaraplarına, şampanyalarına %200 gümrük vergisi uygularım, o zaman katılır" şeklinde dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Hazar Gönüllü

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerini adeta ekonomik bir silah gibi kullanmaya devam ediyor. Trump son olarak Fransız şarapları ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı ve bu hamlenin Macron'u, küresel çatışmaları çözmeyi amaçlayan "Trump'ın Barış Kurulu" girişimine katılmaya zorlayacağını iddia etti.

TRUMP: "KİMSE MACRON'U İSTEMİYOR"

Miami'de bir muhabirin Macron'un kurula katılmayacağını söylediğini belirtmesi üzerine Trump, "Öyle mi dedi? Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevi bitecek" dedi.

FRANSA ŞARAP VE ŞAMPANYALARINA GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi uygularım, o da katılır. Katılmak zorunda değil tabii" dedi.

LE MONDE: FRANSA, TRUMP'IN DAVETİNE SICAK BAKMIYOR

Le Monde'nun haberine göre, Macron'a yakın kaynaklar ABD tarafından önerilen Barış Kurulu girişiminin "Gazze bağlamının ötesinde" olduğu ve "özellikle hiçbir koşulda sorgulanmaması gereken Birleşmiş Milletler (BM) yapısı ve ilkelerine saygı konusunda" önemli soru işaretleri yarattığını belirtti.

Ayrıca Elysee'ye kaynakları "Fransa'nın da birçok ülke gibi Barış Kurulu'na davet edildiğini ve önerilen yasal çerçeveyi ortaklarıyla birlikte incelediğini ancak şu aşamada (bu davete) olumlu yanıt vermeyi düşünmediğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Kurulu'na ilişkin yasal metnin hükümlerinin incelendiği bildirilmişti. Açıklamada Fransa'nın BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin 2803 sayılı kararına bağlılığı vurgulanmıştı.

GAZZE İÇİN OLUŞTURULAN BARIŞ KURULU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

