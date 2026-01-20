Basın İlan Kurumu'ndan dijital dönüşüm paneli: Yapay zekâ gazeteciliği nereye taşıyor?

Basın İlan Kurumu’nun İstanbul’da gerçekleştirdiği “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” başlıklı panel, medya dünyasından yoğun katılımla düzenlendi. Etkinlikte, dijitalleşmenin gazetecilik mesleğine getirdiği imkânlar ve beraberinde ortaya çıkan riskler kapsamlı biçimde ele alındı; yapay zekânın haber üretim süreçlerine etkisi farklı boyutlarıyla tartışıldı. GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer’in de aralarında bulunduğu medya ve akademi temsilcileri, panelde yapay zekânın habercilik pratiklerine etkisi, dijital dönüşüm sürecinde editoryal sorumluluklar ve yeni medya becerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, deneyim paylaşımı ve görüş alışverişiyle gazeteciliğin dijital çağda nasıl daha güçlü ve güvenilir biçimde sürdürülebileceğine dair perspektifler sundu.

HIZ - DOĞRULUK DENGESİ ÖNE ÇIKTI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuşmacı olduğu panelde, dijital dönüşümle birlikte habercilikte hız unsurunun belirleyici hâle geldiğini ancak bunun ciddi sorunlar doğurabileceği üzerinde duruldu. Duran, hızın tek ölçüt olarak kabul edildiği durumlarda teyit ve bağlam gibi temel gazetecilik ilkelerinin geri planda kaldığını belirterek, doğru ile yanlış arasındaki sınırın giderek silikleştiğini ifade etti.

ALGORİTMALAR VE DEZENFORMASYON RİSKİ

Duran, algoritmaların sınırlı sayıdaki küresel aktörün kontrolünde olmasının medya için önemli tehditler barındırdığına dikkat çekti. Deepfake uygulamaları, otomatik içerik üretimi ve sahte hesap ağlarının doğru bilgiyi zedeleyebileceğini vurgulayan Duran, bu sürecin dezenformasyon ve manipülasyonu hızlandırdığını, bunun da toplumda güven sorununa yol açtığını dile getirdi. Gazetecilerin hakikati koruma sorumluluğunun bu dönemde daha da arttığını söyledi.

BASIN EKONOMİSİ DİJİTALLEŞMEYLE DEĞİŞİYOR

Panelin açılış konuşmasını yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, dijitalleşmenin haber üretiminden yayıncılığa kadar tüm süreci köklü biçimde dönüştürdüğünü ifade etti. Yapay zekâ ve dijital teknolojilerin gazetecilik açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çay, etkinliği BİK’in 65. kuruluş yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlediklerini söyledi. Çay, Türkiye genelinde 2 bin 173 gazete ve haber sitesinin resmi ilan sisteminde yer aldığını, 2025 yılında basına sağlanan kamu desteğinin 6 milyar TL’yi aştığını açıkladı.

GAZETECİLİK İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VURGUSU

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, yapay zekânın gazetecilikte artık kaçınılmaz bir araç olduğunu belirtti. Bu alandaki risklerin doğru anlatılmasının önemine işaret eden Geçgel, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yapay zekâ ve yeni nesil gazetecilik odaklı çalıştaylar düzenlediklerini, gazetecilere Google algoritmaları ve dijital görünürlük konularında eğitimler verdiklerini söyledi. Geçgel, bu tür etkinliklerin artmasının sektör açısından önemli olduğunu vurgulayarak Basın İlan Kurumu’nun 65. yılını kutladı.

Basın İlan Kurumu’ndan medya için yeni yol haritası: Dijital dönüşümün geleceği ele alınıyor.