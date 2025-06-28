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İstanbul 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 26°C civarında olması bekleniyor.

İstanbul 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 21°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması önemli. Nem oranının yüksek olması, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sıcak havalarda bol su tüketmek, vücudun su dengesini korur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının etkisini azaltır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak, cilt sağlığını korur. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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