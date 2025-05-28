İstanbul 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, çok bulutlu bir hava durumu beklenmektedir. Gündüz sıcaklığının 22°C, gece sıcaklığının ise 16°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde, İstanbul'da genellikle 15 saatlik bir gün süresi ve 9 saatlik güneşli saatler görülmektedir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu şöyle tahmin edilmektedir:

29 Mayıs Perşembe: Çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 15°C.

Çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 15°C. 30 Mayıs Cuma: Güneşli. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 16°C.

Güneşli. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 16°C. 31 Mayıs Cumartesi: Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 16°C.

Mayıs ayı boyunca İstanbul'da ortalama 14 güneşli gün, 6 uzun süre yağışlı gün ve 3 yağışsız, bulutlu gün yaşanmaktadır. Bu dönemde nem oranı %74, yıllık ortalama yağış miktarı ise %5 civarındadır.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle 31 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmek açısından faydalı olacaktır.