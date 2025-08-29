HABER

İstanbul 29 Ağustos Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. İşte detaylar...

İstanbul'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-30°C arasında, gece ise 21-22°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Bu da gün boyunca serinletici bir etki yapacak. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları ve bol su tüketmeleri önemlidir.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 27-28°C, gece ise 21-22°C olacak. Pazar günü sıcaklıklar biraz daha artarak 29-32°C arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artabilir. Uzun süre açık alanlarda kalacakların şapka takmaları, güneş kremi kullanmaları ve bol sıvı almaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları veya gölgede kalmaları yararlı olacaktır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi de önemlidir.

İstanbul'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunma önlemleri almak ve yeterli su tüketmek, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

