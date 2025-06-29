İstanbul 29 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların yağış geçişlerine dikkat etmeleri öneriliyor. Öğleden sonra yağışların kesilmesi ve havanın bulutlu, ancak açık kalması bekleniyor.

30 Haziran Pazartesi'den itibaren İstanbul'da hava koşulları daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 30°C civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Yağış ihtimalinin azalması bekleniyor. Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su tüketmek önemlidir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 1 Temmuz Salı'dan itibaren hava koşullarının daha da ısınması ve güneşli günlerin devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları ve uygun kıyafetler tercih etmeleri öneriliyor.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su tüketmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürün kullanmaları ve uygun kıyafetler tercih etmeleri önerilir.