İstanbul 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C civarında, Pazar günü ise sağanak yağmurlar etkili olacak. Hafta ortasında bol güneş ışığı ve daha ılımlı sıcaklıklar öngörülüyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek, kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak önem taşıyor. Görünürlüğü artırmak için reflektörlü giysiler tercih edilmeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından faydalıdır.

İstanbul 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 12°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 15°C arasında değişecek. Pazar günü, 30 Kasım 2025, sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 14°C arasında olacak. Hafta ortasında, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü, bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklık 6°C ile 14°C arasında öngörülüyor. 2 Aralık 2025 Salı günü, yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında olacak. 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında tahmin ediliyor. 4 Aralık 2025 Perşembe günü, bulutların arasından ara ara güneş görülecek. Sıcaklık 9°C ile 16°C arasında öngörülüyor. 5 Aralık 2025 Cuma günü, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından gereklidir. Sıcaklıkların 10°C ile 15°C arasında olması nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir katı çıkarıp ekleyerek vücut ısısını koruyabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar kullanmalısınız. Şapkalar da soğuk havanın etkisini azaltacaktır. Gün ışığının azalmasıyla, sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken dikkatli olmalısınız. Reflektörlü giysiler veya ışıklı aksesuarlar kullanmak görünürlüğü artırır. Bu, güvenliği sağlamaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun planlar yapmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur.

hava durumu İstanbul
