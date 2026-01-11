HABER

İstanbul'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor: Kent 3 bölgeye ayrıldı, dizi ve filmlerinde yeni dönem başlıyor

İstanbul’da dizi ve film çekimleri için “Film Çekimi Uygulama Esasları” yürürlüğe girdi. Şehir artık 3 çekim bölgesine ayrılırken, setlerin çalışma saatleri sınırlandı ve çevre sakinleri çekimlerden 24 saat önce bilgilendirilecek.

İstanbul’da sinema ve televizyon çekimlerinde yeni dönem başlıyor. Kent yaşamını etkilemeden setlerin daha planlı ve profesyonel yürütülmesini hedefleyen düzenlemeler, kuralları netleştiriyor, prosedürleri sadeleştiriyor ve çevreye duyarlılığı ön plana çıkarıyor.

İstanbul da yaşayan herkesi ilgilendiriyor: Kent 3 bölgeye ayrıldı, dizi ve filmlerinde yeni dönem başlıyor 1

İSTANBUL’DA SİNEMA VE TV SETLERİ İÇİN KURALLAR NETLEŞİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği öncülüğünde, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan uygulama esasları, İstanbul'da sinema ve televizyon yapımlarının daha planlı ve profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli açık hava platolarından biri olan İstanbul'da hayata geçirilen düzenleme; kent yaşamının korunmasını, sektörün operasyonel süreçlerinin hızlandırılmasını ve çekim faaliyetlerinin net kurallar çerçevesinde yürütülmesini amaçlıyor.

İstanbul da yaşayan herkesi ilgilendiriyor: Kent 3 bölgeye ayrıldı, dizi ve filmlerinde yeni dönem başlıyor 2

Yeni uygulama ile birlikte İstanbullular, günlük yaşam akışını en az düzeyde etkileyecek ve önceden bilgilendirilecekleri bir sisteme kavuşurken; yerli ve yabancı yapım ekipleri de sadeleştirilmiş prosedürler ve açık kurallar sayesinde çekim süreçlerini daha rahat ve sistemli biçimde yürütebilecek.

İstanbul da yaşayan herkesi ilgilendiriyor: Kent 3 bölgeye ayrıldı, dizi ve filmlerinde yeni dönem başlıyor 3

İSTANBUL’DA FİLM VE DİZİ ÇEKİMLERİ İÇİN ÜÇ BÖLGE

Düzenleme kapsamında İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı. Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla yedi büyük araçla çekim yapılabilecek; çalışma saatleri kış döneminde 00.00'a, yaz döneminde ise 01.00'e kadar sürebilecek. İkinci bölgede en fazla on bir büyük araçla, birinci bölge için belirlenen saat esasları çerçevesinde çekim gerçekleştirilebilecek. Üçüncü bölgede araç sayısında herhangi bir sınırlama öngörülmezken, çalışma saatleri daha esnek şekilde uygulanacak. Ayrıca belirlenen gece çekimi bölgeleri sayesinde 23.00-06.00 saatleri arasında çekim yapılmasına imkân tanınacak. Aynı tarihte gerçekleştirilecek farklı çekim setleri arasında ise en az bir kilometre mesafe bırakılması şartı aranacak.

İstanbul da yaşayan herkesi ilgilendiriyor: Kent 3 bölgeye ayrıldı, dizi ve filmlerinde yeni dönem başlıyor 4

BAŞVURU SÜREÇLERİNDE 7 GÜN KURALI GETİRİLDİ

Yeni esaslara göre, kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekim tarihinden en az yedi gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması zorunlu hale getirildi. Trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren çekimler için de aynı süre içinde ilgili kaymakamlık ve belediyeye başvurulması gerekecek. Uygulama esasları, yapım maliyetlerini azaltmaya yönelik önemli kolaylık ve indirimleri de içeriyor. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projeler ile sahada üç veya daha az büyük araç bulunduran yapımlar, belirlenen ücretin yalnızca dörtte birini ödeyecek. Elde taşınan ekipmanla gerçekleştirilen ve kamu alanını işgal etmeyen çekimlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

İstanbul da yaşayan herkesi ilgilendiriyor: Kent 3 bölgeye ayrıldı, dizi ve filmlerinde yeni dönem başlıyor 5

ÇEVRE SAKİNLERİNE ÇEKİMDEN ÖNCE HABER VERİLECEK

Yeni dönemde çevreye ve kent kültürüne duyarlılık da ön planda tutuluyor. Çekimlerden yirmi dört saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilirken; setlerde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının önlenmesi, atık yönetimi kurallarına titizlikle uyulması ve tarihi dokuya zarar verilmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi esas alınıyor.

İstanbul da yaşayan herkesi ilgilendiriyor: Kent 3 bölgeye ayrıldı, dizi ve filmlerinde yeni dönem başlıyor 6

DENETİM VE KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLİYOR

Süreçlerin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla her ilçede, kaymakamlık başkanlığında; büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan en az üç üyeli İlçe Çekim Koordinasyon Birimleri kurulacak. Film Çekimi Uygulama Esaslarına ilişkin tüm detaylara İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitelerinden ulaşılabiliyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

