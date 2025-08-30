HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

İstanbul 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin son günlerinde tipik bir İstanbul havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 32°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yazın son günlerinde İstanbul'da alışık olunan değerler arasında yer alıyor.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka ve güneş gözlüğü kullanarak başınızı ve gözlerinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca, güneş kremi kullanarak cildinizi korumak da faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınarak, hafif ve sindirimi kolay besinleri tercih edin. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmamak önemlidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde, güneşten korunmak ve vücudun su dengesini korumak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybettiBağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.