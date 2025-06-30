İstanbul 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında. Gece sıcaklığı ise 20°C olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı sabah %51, gündüz %31, akşam %60 ve gece %93 seviyelerinde ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 27°C civarına düşecek. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artışı önem taşıyor. Yüksek nem oranı, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Sıcak havalarda bol su tüketmek, vücudun su dengesini korur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının etkisini azaltır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak, cilt sağlığını korur. Güneş koruyucu kullanmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.