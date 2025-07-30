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İstanbul 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava, kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarına ulaşacak.

İstanbul 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 24°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı gün boyunca düşük kalacak. Rüzgarlar sabah saatlerinden itibaren 20 km/s'yi aşan hızlarla etkili olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin rüzgarlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaları önerilir.

Perşembe günü hava ısınacak. Sıcaklık 32°C'ye ulaşacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Genel olarak güneşli bir hava bekleniyor.

Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi güneş çarpması riskini artırıyor. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek bu riski azaltacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak havalarda dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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