İstanbul 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %67 olacak.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 30°C, 2 Eylül Salı günü ise 31°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava genellikle açık ve güneşli, gece ise serin geçecek. Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının %70 civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli havalarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi, vücut ısısını dengede tutmaya katkı sağlar. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken, aşırı sıcaklardan kaçınmak da faydalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmayı kolaylaştırır.

