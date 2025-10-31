HABER

İstanbul 31 Ekim Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hava durumu artan bulutlarla birlikte 18°C civarında geçecek. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı %56 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olacak. Cumartesi günü sıcaklık 21°C'ye ulaşacak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarını takip etmek, açık hava etkinlikleri için iyi bir plan yapmanıza yardımcı olacaktır.

İstanbul 31 Ekim Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 18°C civarında olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %56 civarında bulunacak. Rüzgar hızı 9 km/saat ölçülecek. Yağış ihtimali ise %0 olarak belirtiliyor.

Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 21°C'ye ulaşacak ve güneşli bir gün bekleniyor. Pazar günü puslu ve güneşli bir hava hakimi olacak. Sıcaklığın 22°C civarında olması bekleniyor. Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesiyle sıcaklık 19°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarın hafif olması, dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunuyor.

