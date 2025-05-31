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İstanbul 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 31 Mayıs Cumartesi hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak.

İstanbul 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bugün, 31 Mayıs 2025 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Zaman zaman sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C civarında, gece ise 15°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 19 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. 1 Haziran Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece ise 15°C civarında olacak. 2 Haziran Pazartesi günü hava tamamen güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 16°C civarında olacak. 3 Haziran Salı günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıklarının gündüz 26°C, gece 18°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle 31 Mayıs'ta beklenen yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini göz önünde bulundurarak, su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle birlikte, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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