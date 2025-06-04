İstanbul 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu mevsim normallerine uygun olacak. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 29°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin başlangıcını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 31°C'ye çıkacak. Gece sıcaklığı 19°C civarında olacak. 6 ve 7 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde hava sıcaklıkları 29°C ile 27°C arasında değişecek. Gündüzler sıcak, akşamlar ise daha serin bir hava olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle açık hava etkinliklerinde güneşten korunmak önem taşıyor.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak sağlık sorunlarını önleyebilir. Ayrıca, ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durmak faydalı olacaktır.

Özellikle 7 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 27°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 18°C'ye inebilir. Bu durum akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Akşam planları yaparken hafif bir ceket veya hırka almakta yarar var. Genel olarak, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaya devam edecek.