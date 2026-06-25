İstanbul’a "dev" konvoyla gelecekti: Kılıçdaroğlu’nun programı son anda iptal edildi

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan gelişmelerin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programına çevrilmişti. Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul’a gelmesi ve Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde araç konvoyuyla karşılanması bekleniyordu. Ancak beklenen ziyaret öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PROGRAM İPTAL EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programının iptal edildiğini duyurdu. Tekin açıklamasında, “Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“ZORUNLU DEĞİŞİKLİK” AÇIKLAMASI

Gazeteci Barış Yarkadaş da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, ziyaretin “programda meydana gelen zorunlu bir değişiklik” nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

"DEV KONVOY" ÇAĞRISI GÜNDEM OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ziyareti için daha önce Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde karşılanacağı açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun “kitlesel katılım” ve araç konvoyuyla karşılanacağı duyurulmuştu.