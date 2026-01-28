HABER

İstanbul'a kar geliyor, tarih açıklandı! 12 ilde sarı kodlu alarm

Kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haritalı hava durumu tahminlerini yayımladı. Bir haftadır etkili olan lodos, hafta sonuyla birlikte yerini soğuk hava ve kar yağışına bırakacak. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Önümüzdeki hafta kuzeyden gelecek olan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Birçok bölgede etkili olan lodos, bu hafta sonuna kadar batıda sağanak yağışla beraber etkisini sürdürecek. Hafta sonu kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derece düşecek. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı şehirlerde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Kuzeyden gelecek soğuk hava sisteminin ardından 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

12 İLDE SARI KODLU ALARM!

MGM, 12 il için sarı kodlu kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Uyarı yapılan iller arasında, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mersin, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak yer aldı.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun, gece saatlerinde Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Canlı Skor
meteoroloji
