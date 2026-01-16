HABER

İstanbul'a kar müjdesi! AKOM tarih vererek 'kuvvetli kar' uyarısında bulundu

Bir süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde birçok noktada beyaz örtüye yol açtı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 'İstanbul'a kar gelecek mi?' sorusu da bugün AKOM'dan gelen uyarıyla yanıt buldu. Yapılan uyarıya göre Megakent bu hafta sonu soğukların etkisine giriyor. Uzmanlar İstanbul'da yağacak karın tarihini de verdi. İşte tüm detaylar!

İstanbul'a kar müjdesi! AKOM tarih vererek 'kuvvetli kar' uyarısında bulundu

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

İstanbul a kar müjdesi! AKOM tarih vererek kuvvetli kar uyarısında bulundu 1

RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, cumartesiden itibaren pazara kadar kuzey yönlerden yer yer saatte 20 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İstanbul a kar müjdesi! AKOM tarih vererek kuvvetli kar uyarısında bulundu 2

KUVVETLİ KAR UYARISI

Cumartesi günü bölgede beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.

İstanbul a kar müjdesi! AKOM tarih vererek kuvvetli kar uyarısında bulundu 3

ULAŞIMDA AKSAMALAR BEKLENİYOR

Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Pazar gecesi ile pazartesi sabahı olası soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul a kar müjdesi! AKOM tarih vererek kuvvetli kar uyarısında bulundu 4

Buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması gerekiyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

