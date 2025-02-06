İstanbul'a kar yeniden geliyor! Birçok ili esir alacak, bu kez çok kuvvetli...

Kar İstanbul'a yeniden geliyor! Bu kez daha kuvvetli yağacak. İstanbullular kar yağışının tekrar ne zaman geleceğini merak ediyor. Kar yağışı İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak fakat bu sefer soğuk hava dalgası daha kuvvetli olacak. Kar İstanbul'da yerde daha fazla kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

12 KENT İÇİN SARI UYARI

Adana, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Yalova, Osmaniye.

"YAĞAN KAR ERİMEZSE 2 SANTİMİ GEÇECEK"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da bugün öğleden sonra biraz daha fazlalaşacak, alçak semtlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Gece ise kara dönüştürecek büyük ihtimalle. Çok kuvvetli bir kar değil ama kar görülecek. Çarşamba, Perşembe ve cuma sabahına kadar bu tür hava devam edecek gibi görünüyor. İstanbul'da yağan kar erimezse 2 santimi geçecek. Prof. Dr. Şen, "Sivas, Kayseri, Niğde, tokat, Malatya Bayburt civarlarında yoğun kar yağışları görülecek. Batı Karadeniz'de çok kuvvetli kar yağışı var. Kocaeli'nde de yoğun kar yağışı var.

İstanbul'da tek tük atıştıran kar yağışı var öğleden sonra kar yağışı artacak. Bu gece dahil olmak üzere kar yağışı artacak İstanbul'un Anadolu Yakası, kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerinde yer örtü yapacak" ifadelerini kullandı.

14 ŞUBAT'TA YENİDEN İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Prof. Dr. Şen, "13 ve 14 Şubat'ta kar yağışı İstanbul'a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir." ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI VAR

3 yıl önceki İstanbul'u vuran kar kabusu hakkında da konuşan Orhan Şen, "Öyle bir yağışla karşılaşmayız" dedi. Şehir içinde kar yağışı görebiliriz ama yerde kar tutması görmeyiz. Şubat ayı kış ayı olarak geçecek. Daha İstanbul'da kar yağışı göreceğiz. Şubat ortası, sonu ve Mart başında yine kar göreceğiz. İstanbul'da bu hafta kar yağışını noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu yeniden kar yağışı göreceğiz." ifadelerini kullandı.