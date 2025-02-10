İstanbul'a kar yeniden geliyor! O güne dikkat, AKOM ve Meteoroloji uyardı

İstanbul'a kar yeniden geliyor. Yıllardır beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı konuşulurken valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Peki hangi illerde 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi?

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

AKOM'DAN UYARI!

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

10 - 12 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gün boyu şehir merkezinde yağmur, şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Çarşamba öğle saatlerine kadar görülecek kar yağışının şehir merkezlerinde eriyip şehrin yüksek kesimlerin de ise birikim yapması beklenmektedir.

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valiliği: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

"İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SALI AKŞAMI BAŞLIYOR!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Salı akşamı kar yağışları başlacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.