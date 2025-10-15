HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Orhan Şen'den gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının geçici olduğunu ve uzun süreli olmayacağını açıkladı. İstanbul ve pek çok bölgede hafta sonu bahar havası hakim olacağını belirten Şen, cumartesi günü kuvvetli sağanak beklediğini söyledi. İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Orhan Şen'den gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde kar yağışı gözlemlenmiş olsa da uzmanlara göre bu kar kalıcı değil. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günler için sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini ve özellikle İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış olacağını söyledi.

KAR GEÇİCİYMİŞ

Şen, ülke genelinde eylül ayının sıcak geçtiğini, ekim ayında da sıcaklıkların ortalamanın 2–3 derece üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışının uzun sürmediğini ve geçici olduğunu vurguluyor.

İstanbul a ne zaman kar yağacak? Orhan Şen den gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı! 1

'BAHAR HAVASI VAR'

Hafta sonu için hava durumu değerlendirmesi yapan Şen, "Geçtiğimiz hafta yüksek yerlerde kar yağdı ancak bu geçici bir kar yağışıydı. Bu hafta sonu, cuma-cumartesi çok güzel bir hava, bahar havası var. Vaktiniz varsa değerlendirin. İstanbul'da 22, Ankara'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var" dedi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Sağanak yağış uyarısında bulunan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Yağış bugün Marmara'da var, yarın da var. İki gün ara verecek. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da görülebilir. Pazar, pazartesi soğuma var ancak geçici bir soğuma olacak. 2 günlük soğuma esnasında yağışlar biraz kuvvetli olabilir kuzey bölgelerde."

İstanbul a ne zaman kar yağacak? Orhan Şen den gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı! 2

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Megakent İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Kar yağışının İstanbul’da yılbaşından önce başlaması beklenmiyor. Şen, kentin kışın kar göreceğini ancak bunun daha çok ocak ayı ve sonrasında olacağını ifade ediyor.

Bu konuya da değinen Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'da kar yağacak. Kaç gün? 2-3 gün... Onu kesinleştireceğiz. Yılbaşından sonra soğukların biraz daha normale geldiğini, yani kış soğuklarına doğru geldiğini göreceğiz. Hatta Mart ayına da sarkacakmış gibi görünüyor."

Şen'e göre, bu kışın normal geçmesi bekleniyor. "Karıyla, soğuğuyla normal geçecek" diyen Şen, ne çok yağışlı ne de olağanüstü sıcak bir dönem olacağını öngörüyor.

İstanbul a ne zaman kar yağacak? Orhan Şen den gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaKırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Üniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldıÜniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldı

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.