İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Orhan Şen'den gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde kar yağışı gözlemlenmiş olsa da uzmanlara göre bu kar kalıcı değil. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günler için sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini ve özellikle İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış olacağını söyledi.

KAR GEÇİCİYMİŞ

Şen, ülke genelinde eylül ayının sıcak geçtiğini, ekim ayında da sıcaklıkların ortalamanın 2–3 derece üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışının uzun sürmediğini ve geçici olduğunu vurguluyor.

'BAHAR HAVASI VAR'

Hafta sonu için hava durumu değerlendirmesi yapan Şen, "Geçtiğimiz hafta yüksek yerlerde kar yağdı ancak bu geçici bir kar yağışıydı. Bu hafta sonu, cuma-cumartesi çok güzel bir hava, bahar havası var. Vaktiniz varsa değerlendirin. İstanbul'da 22, Ankara'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var" dedi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Sağanak yağış uyarısında bulunan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Yağış bugün Marmara'da var, yarın da var. İki gün ara verecek. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da görülebilir. Pazar, pazartesi soğuma var ancak geçici bir soğuma olacak. 2 günlük soğuma esnasında yağışlar biraz kuvvetli olabilir kuzey bölgelerde."

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Megakent İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Kar yağışının İstanbul’da yılbaşından önce başlaması beklenmiyor. Şen, kentin kışın kar göreceğini ancak bunun daha çok ocak ayı ve sonrasında olacağını ifade ediyor.

Bu konuya da değinen Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'da kar yağacak. Kaç gün? 2-3 gün... Onu kesinleştireceğiz. Yılbaşından sonra soğukların biraz daha normale geldiğini, yani kış soğuklarına doğru geldiğini göreceğiz. Hatta Mart ayına da sarkacakmış gibi görünüyor."

Şen'e göre, bu kışın normal geçmesi bekleniyor. "Karıyla, soğuğuyla normal geçecek" diyen Şen, ne çok yağışlı ne de olağanüstü sıcak bir dönem olacağını öngörüyor.