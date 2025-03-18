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  4. İstanbul'a su sağlıyor! Melen Çayı’nın dibinde çöp yığını... Görüntüler Mynet Whatsapp ihbar hattına geldi

İstanbul'a su sağlıyor! Melen Çayı’nın dibinde çöp yığını... Görüntüler Mynet Whatsapp ihbar hattına geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.03.2025 23:03
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Melen Çayı İstanbul'a su sağlayan kaynakların başında geliyor. Mynet Whatsapp ihbar hattına gönderilen bir görüntü tepki çekti. Görüntülerde Cumayeri Belediyesi'nin çöpleri Melen Çayı’nın dibine bıraktığı görüldü.

İstanbul'a su sağlıyor! Melen Çayı’nın dibinde çöp yığını... Görüntüler Mynet Whatsapp ihbar hattına geldi

Düzce’den İstanbul’a gelen suyun kaynağı olarak bilinen Melen Çayı’nın dibindeki çöp kuleleri görüntülendi. Görüntüleri Mynet Whatsapp ihbar hattına gönderen Düzceli bir vatandaş belediyenin çöpleri bu alana atarak kirli nesnelerin doğaya ve suya karıştığını aktardı.

"BURASI ÇÖPLÜK DEĞİL"

Vatandaş paylaştığı videoda şunları ifade etti:

"Cumayeri Belediyesi şu anda çöpü buraya döküyor. Burası çöplük değil, şu hale bak. Burası ilçenin girişi. Atış poligonunun hemen yanı."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce melen çayı
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