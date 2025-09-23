HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'a yağış geliyor! 10 derece birden düşecek: Gün ve saat verildi

Eylül ayının gelmesiyle birlikte havalar mevsim normallerine döndü. Sıcak havanın yerini ılık hava alırken vatandaşlar yağışların ne zaman geleceğini merak ediyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Deniz Demirhan, "Marmara’da sıcaklıklarda düşüş beklendiğini belirtti ve "Şu anda sıcaklıklar 24-25 derece civarında. Perşembe günü itibarıyla neredeyse 10 derecelik düşüş yaşanabilir." açıklamasını yaptı.

İstanbul'a yağış geliyor! 10 derece birden düşecek: Gün ve saat verildi
Cansu Akalp

Soğuk hava ne zaman geliyor? Eylül ayının bitimine yakın vatandaşlar yağışlı ve soğuk havanın ne zaman geleceğini merak ediyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yağışlarda ise azalma görüldüğünü açıkladı.

Haziran ayında sıcaklık ortalamalarının 1,2 derece, temmuzda 1,9 derece, ağustosta ise 1,4 derece arttığını aktaran Demirhan, "Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklarda en yüksek artışlar gözlendi. Aynı zamanda bölgede yağışlarda da ciddi azalma oldu. Örneğin Florya’da çok ani sıcaklık artışı yaşandı." dedi.

İstanbul a yağış geliyor! 10 derece birden düşecek: Gün ve saat verildi 1

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Geçen yıl Marmara Bölgesi’nde kar yağışlarının düşük seviyede olduğunu hatırlatan Demirhan, bu yıl da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, kar yağışlarının ise ortalamanın altında seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda Marmara’da sıcaklıklarda düşüş beklendiğini belirten Demirhan, "Şu anda sıcaklıklar 24-25 derece civarında. Perşembe günü itibarıyla neredeyse 10 derecelik düşüş yaşanabilir. Ayrıca yağışların 4 Ekim’e kadar devam etme ihtimali var. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük raporlarının takip edilmesi gerekiyor." dedi.

Uzun vadede Türkiye ve Marmara Bölgesi’nde yağışlarda azalma eğilimi olduğunu vurgulayan Demirhan, "Sıcaklıklarda artış ve kar yağışlarında da azalma bekleniyor. Toplam kar yağışında 2 ila 5 milimetre azalma olma ihtimali çok yüksek." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp emekli polisin baraj gölünde cansız bedeni bulunduKayıp emekli polisin baraj gölünde cansız bedeni bulundu
Mozaik yapısında mezarlar bulunduMozaik yapısında mezarlar bulundu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.