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İstanbul'a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak

İstanbul'da serin günlerin ardından sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Kentte önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerin göreceği değer zirve yapacak.

İstanbul'a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul yeniden sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Bir süredir poyrazın etkisiyle mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde yükselişe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tahminlerine göre sıcak hava dalgasının perşembe günü İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak 1

PERŞEMBE GÜNÜ 36 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da bugün sıcaklığın yaklaşık 29-31 derece civarında olması bekleniyor. Çarşamba günü ise sıcaklığın 33 dereceye yükselmesi öngörülüyor.

Asıl sıcaklık artışı ise perşembe günü yaşanacak. Megakentte termometrelerin 35-36 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi ve yüksek sıcaklıkların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

İstanbul a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak 2

HEM AFRİKA HEM BASRA ETKİSİ

İstanbul'u etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgasının Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisiyle oluşacağı belirtiliyor.

Poyrazın etkisiyle yaz aylarında zaman zaman serinleyen megakentte, sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte bunaltıcı günler yaşanacak.

İstanbul a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyıları, Osmaniye ve Kayseri'nin doğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor.

Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.

İstanbul a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak 4

TÜRKİYE'DE SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?

İstanbul'da bugün sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor. Ankara'da 30, Bursa'da 32, Balıkesir'de 34 derece tahmin ediliyor.

Ege'de sıcaklıklar daha yüksek seyredecek. İzmir'de 33, Manisa'da 35, Aydın'da ise 36 derece bekleniyor.

Akdeniz'de Antalya ve Adana'da sıcaklık 34 derece civarında olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman çevresinde sıcaklıkların 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak 5

BUGÜN YURT GENELİ:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basra Körfezi İstanbul Afrika dalga sıcak çarpması
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