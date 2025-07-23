HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklama

Hava sıcaklıkları son günlerde ülke genelinde zirve yapmış durumda. Özellikle bugün yurdun birçok kesiminde kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağını, pazartesi gününden itibaren tekrar artacağını açıkladı.

İstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-30 Temmuz tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Haftalık hava tahminine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, Pazartesi gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ TEKRAR ARTIYOR

Aşırı sıcakların ne zaman biteceği merak konusuyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den haftalık hava durumu tahminleri paylaşımı geldi. Buna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, pazartesi gününden itibaren ise tekrar artacağı tahmini yapıldı.

Bugün, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu ve Anadolu’nun tamamında az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu’da ise, az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İSTANBUL ADETA KAVRULDU

13.00 itibarıyla İstanbul'da son sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

Ümraniye 42.0°
Sancaktepe 40.9°
Şişli 40.2°
Samandıra 40°
Eyüpsultan 39.2°
Tuzla 39°
Üsküdar 38.5°

İstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji den açıklama 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandıEsenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.