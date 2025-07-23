İstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-30 Temmuz tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Haftalık hava tahminine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, Pazartesi gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ TEKRAR ARTIYOR

Aşırı sıcakların ne zaman biteceği merak konusuyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den haftalık hava durumu tahminleri paylaşımı geldi. Buna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, pazartesi gününden itibaren ise tekrar artacağı tahmini yapıldı.

Bugün, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu ve Anadolu’nun tamamında az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu’da ise, az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İSTANBUL ADETA KAVRULDU

13.00 itibarıyla İstanbul'da son sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

Ümraniye 42.0°

Sancaktepe 40.9°

Şişli 40.2°

Samandıra 40°

Eyüpsultan 39.2°

Tuzla 39°

Üsküdar 38.5°