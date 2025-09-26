İstanbul alarmda: Sağanak yağış uyarısı! Marmara Bölgesi genelinde hava durumu değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin son tahminlerini yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey kıyıları, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kritik bir uyarı yapıldı. Sabah saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak geçişlerinin, akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermesi bekleniyor. Bu durum, özellikle trafik yoğunluğunu olumsuz etkileyebilir ve su baskınlarına yol açabilir. Yetkililer, sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaya çağırıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Sadece İstanbul değil, Marmara Bölgesi genelinde de sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu ani hava değişimi, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturabilir. Uzmanlar, giyim kuşam konusunda dikkatli olunması ve bol sıvı tüketilmesi önerisinde bulunuyor.

Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, gün içerisinde aralıklarla devam edecek. Meteoroloji radarları, yağışın özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşacağını gösteriyor. Bu nedenle, dışarıda bulunması zorunlu olan vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması gerekiyor. Ayrıca, su birikintilerinden ve derelerden uzak durulması, olası tehlikelere karşı korunma sağlayacaktır.

Meteoroloji uzmanları, hava durumunun gün boyunca takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulunuyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısı ciddiye alınmalı. Vatandaşların tedbirli olması, olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Hava durumunu takip etmeye devam edin ve güvende kalın.