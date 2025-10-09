HABER

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. operasyonunda 20 kişi tutuklandı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin sahipleri ve çalışanlarının devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği alabilmek için altın üzerinden hileye başvurduğu ve devleti sistemli olarak zarara uğratarak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık’, ’1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet’, ’4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ’1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şirketlerin ithal etmiş olduğu bu altın madenini ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altını asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş olarak gösterdiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin ise yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı elde edildiği, ayrıca kazanılmış olan dövizle talimat çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı ve yapılan bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde ve devletin sistemli olarak zarara uğratılmasına yönelik yapılarak haksız kazanç elde edildiği kaydedilmişti.

3 DEVLET DESTEĞİ ALDIKLARI BELİRTİLDİ

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi sahibi Özcan H., Genel Müdürü Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S. ve banka çalışanı olan eşi Betül S., şirket çalışanı Erkam H., Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent H., aynı şirketin müdürü Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim S., Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora T. ve İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk K. isimli şahısların devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve bahse konu şirketlerin çalışanı olan 30 şahsın üzerine 24 adet yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptıkları, yapılan ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları ve belirli bir organizasyon ile sistemli olarak devleti zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

Emniyette sorguları biten şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 20’si tutuklanma talebiyle, 2’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadeleri alınan 20 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

(İHA)

09 Ekim 2025
09 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaçakçılık operasyonu
